Guardian: МВД Великобритании по ошибке направило гражданам ЕС уведомления о депортации

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Великобритании по ошибке направило проживающим в стране гражданам Европейского союза порядка сотни писем с уведомлением о предстоящей депортации из Соединенного Королевства. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета The Guardian.

По сведениям издания, министерство приступило к расследованию инцидента и уже принесло извинения пострадавшим, которым в этих письмах предписывалось либо самим покинуть Великобританию, либо столкнуться с процедурой выдворения из страны.

Об ошибке МВД стало известно после того, как преподаватель из Финляндии Эва Йоханна Хольмберг, уже много лет проживающая в Соединенном Королевстве вместе с мужем-британцем, разместила в социальных сетях полученное ею уведомление о депортации.

Вопрос о соблюдении прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, является одним из краеугольных камней переговоров Лондона с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из сообщества. В конце июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Палате общин британского парламента практические предложения по решению этой проблемы. Тогда она сказала, что граждане стран Евросоюза, проживающие в Великобритании не менее пяти лет, после Brexit смогут получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства.