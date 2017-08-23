ВС Латвии утверждают, что заметили российскую подлодку и корабль вблизи границы страны

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Российская подводная лодка и военный корабль были замечены в среду вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14,5 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 23 августа идентифицировали подводную лодку класса "Кило" и корвет класса "Пархим" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

LV ekskl.ekonom.zonā 14,5j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 23.08.identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni un Parchim klases korveti — NBS (@Latvijas_armija) 23 August 2017

По версии министерства обороны балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.