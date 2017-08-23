ВС Латвии утверждают, что заметили российскую подлодку и корабль вблизи границы страны

Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разуменСпорт 23 августа, 18:52
Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в СочиСпорт 23 августа, 18:38
Мутко: Дзюба не из тех, кто сидит и ждет своего шанса, ему надо реализовыватьсяСпорт 23 августа, 18:27
Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и СШАПолитика 23 августа, 18:24
Мутко: Кокорин взрослеет и начинает понимать, что в жизни есть не только деньгиСпорт 23 августа, 18:20
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДДСоциальная ответственность 23 августа, 18:20
"Газпром" вложит 1,5 млн руб. в разработку плана развития арктического поселка ТериберкиОбщество 23 августа, 18:19
Мутко: Манчини стоит больше заниматься молодыми россиянами, пока "Зенит" только покупаетСпорт 23 августа, 18:15
Генпрокурор Украины требует от премьера уволить министра финансовМеждународная панорама 23 августа, 18:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Российская подводная лодка и военный корабль были замечены в среду вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14,5 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 23 августа идентифицировали подводную лодку класса "Кило" и корвет класса "Пархим" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.
LV ekskl.ekonom.zonā 14,5j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 23.08.identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni un Parchim klases korveti— NBS (@Latvijas_armija) 23 August 2017
По версии министерства обороны балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.