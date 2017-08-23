Генпрокурор Украины требует от премьера уволить министра финансов

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману потребовал отправить в отставку главу минфина Александра Данилюка. Об этом Луценко заявил в среду в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область.

"Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. Ведь министр финансов выдал предписание, которое предполагает ревизию бюджета. Считаю это незаконным и любой ценой буду добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста", - цитирует Луценко телеканал "112. Украина".

18 июля Печерский районный суд Киева по представлению Генпрокуратуры поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 до 2016 года. В свою очередь прокуратура открыла уголовное дело против министра за уклонение от уплаты налогов и сборов.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавив в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году министр сделал доплату в размере 519,6 тысячи гривен на счет в "Укрсоцбанке". Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход в сумме 556,1 тысячи гривен.

Ранее с требованием уволить Данилюка выступил комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Рада по представлению премьер-министра назначила Данилюка министром финансов в апреле 2016 года. До этого он занимал пост заместителя главы администрации президента.