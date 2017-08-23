Бывший тайный агент ЦРУ хочет лишить Трампа возможности писать в Twitter

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Валери Плейм Уилсон, работавшая ранее агентом ЦРУ под прикрытием, хочет собрать $1 млрд для того, чтобы заполучить контроль над сетью микроблогов Twitter и лишить президента США Дональда Трампа возможности оставлять там записи. По состоянию на утро среды, ей уже перечислили чуть более $5 тыс.

На прошлой неделе Уилсон на своей страничке в Twitter написала: "Если руководство Twitter не положит конец насилию и ненависти со стороны Трампа, то тогда это должны сделать мы". По мнению бывшей сотрудницы ЦРУ, записи Трампа "наносят вред стране и подвергают людей опасности". Задумка Уилсон заключается в том, чтобы собрать миллиард и выкупить контрольный пакет акций данной социальной сети.

В среднем Уилсон получает каждый час по $10-20 в виде пожертвований. Хотя некто Патрик Махоуни перевел сразу $500.

Трамп зарегистрирован в Twitter с марта 2009 года, на его страницу подписаны 36,5 млн человек. На ней он нередко объявляет о принятых им решениях, но также часто критикует СМИ, членов Демократической партии и даже своих соратников-республиканцев.

О том, что Уилсон - супруга бывшего американского посла Джозефа Уилсона - была агентом ЦРУ, стало известно в июле 2003 года. Тогда ее имя с указанием должности и места службы было предано огласке газетой "Вашингтон пост". Разразился громкий скандал, которому вскоре присвоили имя "Плеймгейт", по аналогии с печально знаменитым Уотергейтом. По стечению обстоятельств, утечка информации произошла после резонансной статьи мужа Уилсон, который подверг резкой критике администрацию Джорджа Буша - младшего, не гнушавшуюся сомнительными средствами для обоснования военной интервенции США в Ирак.