Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший тайный агент ЦРУ хочет лишить Трампа возможности писать в Twitter

Международная панорама
23 августа, 18:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По состоянию на утро среды, Уилсон уже перечислили чуть более $5 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Валери Плейм Уилсон, работавшая ранее агентом ЦРУ под прикрытием, хочет собрать $1 млрд для того, чтобы заполучить контроль над сетью микроблогов Twitter и лишить президента США Дональда Трампа возможности оставлять там записи. По состоянию на утро среды, ей уже перечислили чуть более $5 тыс.

На прошлой неделе Уилсон на своей страничке в Twitter написала: "Если руководство Twitter не положит конец насилию и ненависти со стороны Трампа, то тогда это должны сделать мы". По мнению бывшей сотрудницы ЦРУ, записи Трампа "наносят вред стране и подвергают людей опасности". Задумка Уилсон заключается в том, чтобы собрать миллиард и выкупить контрольный пакет акций данной социальной сети.

В среднем Уилсон получает каждый час по $10-20 в виде пожертвований. Хотя некто Патрик Махоуни перевел сразу $500.

Трамп зарегистрирован в Twitter с марта 2009 года, на его страницу подписаны 36,5 млн человек. На ней он нередко объявляет о принятых им решениях, но также часто критикует СМИ, членов Демократической партии и даже своих соратников-республиканцев.

О том, что Уилсон - супруга бывшего американского посла Джозефа Уилсона - была агентом ЦРУ, стало известно в июле 2003 года. Тогда ее имя с указанием должности и места службы было предано огласке газетой "Вашингтон пост". Разразился громкий скандал, которому вскоре присвоили имя "Плеймгейт", по аналогии с печально знаменитым Уотергейтом. По стечению обстоятельств, утечка информации произошла после резонансной статьи мужа Уилсон, который подверг резкой критике администрацию Джорджа Буша - младшего, не гнушавшуюся сомнительными средствами для обоснования военной интервенции США в Ирак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"
5
ГАЗ покроет расходы на лечение раненых и похороны погибших в результате резни на заводе
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама