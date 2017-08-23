В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемирие

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Объявлен новый режим прекращения огня в Донбассе, который должен стать бессрочным. Об этом говорится в заявлении участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам встречи в Минске.

"В свете поддержки "норманнской четверки" 22 августа подтверждаем приверженность прекращения огня с полуночи 25 августа этого года", - зачитал заявление группы спрецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Спецпредставитель подчеркнул, что "с целью соблюдения перемирия стороны обязаны предпринять шаги для надежного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно мандату".

"Я лично приветствую это решение лидеров России, Украины, Германии и Франции, уверен что данное решение будет поддержано и МИД Австрии", - заключил Сайдик.