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Нетаньяху заявил, что каждая встреча с Путиным идет на пользу безопасности Израиля

Международная панорама
23 августа, 19:12 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 23, августа. /ТАСС

По словам премьер-министра, большая часть переговоров "касалась попытки Ирана обосноваться в Сирии на территории, которую покидает" ИГ

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Каждая встреча с президентом России Владимиром Путиным идет на пользу безопасности Израиля. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после встречи в Сочи с российским лидером.

"Касательно предыдущих встреч с президентом Путиным могу сказать, что каждая наша беседа шла на пользу безопасности Израиля и израильских интересов, я верю, что и на пользу российских интересов, - написал Нетаньяху в среду на своей странице в соцсети Facebook. - Судя по сегодняшнему разговору, я могу сказать то же самое и об этой беседе".

Нетаньяху сообщил, что он "в Сочи в течение трех часов общался с президентом Владимиром Путиным". "Большая часть переговоров касалась попытки Ирана обосноваться в Сирии на территории, которую покидает побежденный ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), - продолжил премьер. - Победа над ИГИЛ приветствуется, приход Ирана не приветствуется".

Глава израильского правительства отметил также, что усиление Ирана в Сирии "является угрозой" для Израиля и "для всего региона и мира". "Я очень четко пояснил президенту Путину нашу позицию по этому вопросу, для нас это неприемлемо", - добавил премьер.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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