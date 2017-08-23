Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД ФРГ сочли оскорблением слова турецкого министра о "копировании расистов"

Международная панорама
23 августа, 19:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, августа. /ТАСС

Михаэль Рот считает, что политические разногласия следует устранять "в рамках взаимного уважения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. В министерстве иностранных дел Германии подвергли критике высказывания турецкого министра, который сравнил речи главы немецкого МИД Зигмара Габриэля с речами правых экстремистов.

"Высказывания моего коллеги Омера Челика о Зигмаре Габриэле оскорбительны и неприемлемы, - сказал в среду немецкой Die Welt госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.- Такого не должно повториться". По его словам, политические разногласия следует устранять "в рамках взаимного уважения".

Ранее министр по делам ЕС Турции Омер Челик выразил точку зрения, что Габриэль говорит неправду относительно Анкары и таким образом "копирует ультраправых и расистов".

Смотрите также

Глава МИД Германии заявил, что его супруге поступают угрозы из-за критики Берлином Анкары

Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" Анкаре

Глава МИД ФРГ заявил, что Эрдоган пытается натравить друг на друга граждан Германии

Челик: Германия не может диктовать всему ЕС свои правила

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
3
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемирие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама