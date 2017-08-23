В МИД ФРГ сочли оскорблением слова турецкого министра о "копировании расистов"

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БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. В министерстве иностранных дел Германии подвергли критике высказывания турецкого министра, который сравнил речи главы немецкого МИД Зигмара Габриэля с речами правых экстремистов.
"Высказывания моего коллеги Омера Челика о Зигмаре Габриэле оскорбительны и неприемлемы, - сказал в среду немецкой Die Welt госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.- Такого не должно повториться". По его словам, политические разногласия следует устранять "в рамках взаимного уважения".
Ранее министр по делам ЕС Турции Омер Челик выразил точку зрения, что Габриэль говорит неправду относительно Анкары и таким образом "копирует ультраправых и расистов".