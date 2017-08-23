Экс-генпрокурор Венесуэлы заявила о наличии доказательств причастности Мадуро к коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Смещенная с должности генерального прокурора Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила о наличии доказательств причастности президента страны Николаса Мадуро к коррупционному скандалу вокруг бразильской строительной компании Odebrecht. Соответствующее заявление она сделала в среду в бразильской столице на встрече с представителями генпрокуратур государств Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).

"Существует много доказательств различных фактов коррупции в Венесуэле. Они связаны, в частности, с делом Odebrecht и затрагивают высшее руководство [страны] вплоть до президента республики", - сказала она в выступлении, которое показал телеканал Globo.

18 августа экс-генпрокурор уже обвиняла Мадуро в причастности к коррупционному скандалу вокруг Odebrecht. Она утверждала, что именно с этим расследованием связано ее преследование со стороны правительства Венесуэлы. По мнению Ортеги Диас, новое руководство генпрокуратуры хочет "уничтожить доказательства" по этому антикоррупционному делу.

Ортега Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил Ортеге Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении Ортеги Диас было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи (парламента) от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.