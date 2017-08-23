CBS: врачи диагностировали "легкое повреждение головного мозга" у дипломатов США на Кубе

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Врачи диагностировали у работающих на Кубе американских и канадских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов. Об этом сообщил в среду телеканал CBS, в распоряжение которого оказалась медицинская документация дипработников.

Ранее сообщалось, что не менее двух работников американского посольства на Кубе были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключалось, что они могут потерять слух. В результате эти дипломаты не смогли вернуться в Гавану. После этого еще несколько сотрудников диппредставительства решили покинуть островное государство.

Кроме того, как отмечают источники телеканала, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев.

МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с работниками американского посольства. "Мы сохраняем постоянный контакт с кубинским правительством, чтобы подчеркнуть, что мы очень серьезно относимся к этим инцидентам и хотим найти адекватное решение этой проблемы", - рассказал телеканалу представитель пресс-службы Госдепартамента США.

Ранее в Госдепе сообщили, что вашингтонская администрация не знает, от чего именно могли пострадать дипломаты, отметив, что на этот счет проводится расследование.

США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала. До того момента в столицах обеих стран работали лишь так называемые секции интересов, но затем полноценное дипломатическое присутствие было восстановлено.