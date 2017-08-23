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ОБСЕ: Интерпол должен тщательно изучать запросы Турции на аресты журналистов

Международная панорама
23 августа, 21:14 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, августа. /ТАСС

В организации отметили, что "отдельные государства не должны злоупотреблять Интерполом, чтобы душить свободу слова"

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ВЕНА, 23 августа. /ТАСС/. Интерполу следует внимательно рассматривать турецкие запросы на аресты журналистов. Об этом заявил в среду представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Интерполу необходимо тщательно рассматривать каждый случай с участием лиц, в частности журналистов, которые активно вовлечены в общественную дискуссию вокруг Турции, прежде чем принимать решение о любых дальнейших действиях. Отдельные государства не должны злоупотреблять Интерполом, чтобы душить свободу слова", - говорится в заявлении Дезира, которое распространила пресс-служба ОБСЕ. В этой связи Дезир приветствовал решение Интерпола снять так называемое красное уведомление с немецкого писателя, которое позволяет организовать его задержание.

Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы был задержан в Испании по линии Интерпола и запроса Анкары 19 августа. 20 августа его отпустили на свободу под подписку о невыезде, ему было предписано не покидать Мадрид и каждую неделю появляться в полиции. Акханлы проживает в Германии с 1991 года и имеет паспорт ФРГ. В чем он обвиняется, не сообщается, но он мог писать материалы о геноциде армян в Османской империи.

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