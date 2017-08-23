В ближайшие три года США помогут в подготовке девяти батальонов ВС Грузии

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. США в ближайшие три года помогут Грузии в подготовке и обучении военнослужащих девяти батальонов Вооруженных сил страны. Об этом сообщил в среду журналистам в Тбилиси министр обороны Грузии Леван Изория после подписания им Меморандума о взаимопонимании по выполнению Программы готовности обороны Грузии (GDRP). Со стороны США меморандум подписал находящийся в Тбилиси начальник одного из департаментов Европейского командования ВС США (EUCOM) генерал Дэвид Альван.

"Вместе с американскими коллегами в ближайшие три года мы планируем укомплектовать, оснастить и проводить обучение военнослужащих девяти батальонов Вооруженных сил Грузии", - сообщил министр, отметив, что Программа готовности обороны Грузии "направлена на то, чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной".

В начале августа Изория заявил, что подготовка инфраструктуры для осуществления этой программы уже начата.

С конца 1990-х годов Грузия сотрудничает с США и НАТО в оборонной сфере. Они оказали помощь Грузии в подготовке нескольких батальонов, которые участвовали в международных миротворческих операциях в Ираке (2003-2008 гг.) и в Афганистане, где с ноября 2009 по сегодняшний день несут службу грузинские миротворцы. В последние два года грузинский контингент в Афганистане составляет 870 военнослужащих.

Ряд грузинских политиков и часть общественности выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам и большее дистанцирование от США, полагая, что это будет способствовать решению главнейших проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии. Наиболее активна в этом плане экс- спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. Она заявляет, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии", полагая, что их решение "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ на основе госинтересов Грузии".