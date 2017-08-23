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На суде в США уроженец Казахстана не признал вину за хакерские атаки на Yahoo

Международная панорама
23 августа, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

По утверждению американцев, россияне взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Суд над 22-летним канадским гражданином Каримом Баратовым, который обвиняется в кибератаках в 2014 году на портал Yahoo совместно с "русскими хакерами", начался в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния). Как сообщило информационное агентство Bloomberg, Баратов на первом заседании заявил о своей невиновности.

Баратов, уроженец Казахстана, прибыл в Канаду в 2007 году и в 2011 году получил канадское гражданство. В марте нынешнего года он был арестован в Анкастере (канадская провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения за хакерскую атаку на портал Yahoo группе россиян.

По этому делу был арестован только Баратов, но позже выяснилось, что он имеет канадское гражданство. По утверждению американцев, россияне взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

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