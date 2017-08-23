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Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства

Международная панорама
23 августа, 22:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, августа. /ТАСС

Президент подчеркнул, что США "добились значительного увеличения оборонных расходов в нынешнем году"

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал увеличить военные ассигнования и укрепить противоракетную оборону (ПРО) страны. Соответствующее заявление он сделал на съезде организации ветеранов "Американский легион" в штате Невада.

"Когда я выступал перед вами в прошлом году, я обещал, что мы укрепим наши вооруженные силы, и это именно то, что мы сделали. Я рад сообщить вам, что мы, работая с Конгрессом, добились значительного увеличения оборонных расходов в нынешнем году", - сказал глава государства.

Кроме того, он подтвердил намерение властей страны постоянно совершенствовать систему ПРО с тем, чтобы она оставалась передовой. "Мы разработаем новые средства для наблюдения и нанесения ударов на дальних дистанциях с тем, чтобы не дать нашим врагам первыми нанести удар", - добавил Трамп.

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