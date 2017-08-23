Памятники генералам-южанам в Шарлотсвилле накрыли черным полотном

ТАСС, 23 августа. Памятники Роберту Ли и Томасу Джексону - генералам армии южных штатов времен Гражданской войны были накрыты в среду черным полотном в знак скорби по Хезер Хейер, погибшей в ходе беспорядков в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Процесс водружения ткани на статуи с помощью кранов был показан в эфире телеканала CNN.

По его сведениям, полотно останется на монументах до конца недели. Городской совет во вторник утром единогласно принял решение о проведении данной акции.

12 августа в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. От полученных травм 32-летняя Хейер скончалась, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии о целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, но до сих пор на территории страны насчитывается около 700 монументов конфедератам, которые многие рассматривают как символы расизма. Немало таких статуй за минувшую неделю подверглось актам вандализма.

Как заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майкл Пенс, решение о демонтаже памятников должны принимать исключительно местные власти.