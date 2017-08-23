Трамп: американцы должны оставить раздоры и объединиться вокруг общих ценностей

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Жители США должны преодолеть разногласия и справиться с трудностями. Соответствующее заявление сделал в среду президент страны Дональд Трамп на съезде организации ветеранов "Американский легион" в штате Невада.

"Наши сердца бьются ради Америки, наши души наполняются гордостью каждый раз, когда мы слышим национальный гимн. Это тот самый дух, который нужен нам, чтобы преодолеть наши трудности. Мы победим", - сказал он.

"Пришло время залечить раны, разъединяющие нас, и прийти к новому единству, основанному на общих ценностях, которые сплачивают нас. Мы один народ, с одним домом и под одним флагом", - добавил американский лидер.

В США сейчас идут ожесточенные споры насчет сноса памятников командирам армии южан времен Гражданской войны, порой выливающиеся в беспорядки. Так, 12 августа в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. От полученных травм 32-летняя американка скончалась, еще 19 человек пострадали.