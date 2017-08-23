Министр обороны США обсудил с руководством Турции борьбу с ИГ и влияние Ирана

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду в Анкаре встретился со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она отметила, что это была первая личная беседа с Мэттиса с Джаникли. "Они обсудили необходимость продолжения открытого и честного диалога, важность территориальной целостности Сирии и Ирака, а также обеспокоенность пагубным влиянием Ирана в регионе", - отметила Уайт. Собеседники подтвердили свое стремление разгромить группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, на встрече с Эрдоганом шеф Пентагона затронул тему безопасности. "Министр Мэттис выразил приверженность двусторонним отношениям. Он также затронул тему справедливых опасений Турции в сфере безопасности. Оба они выразили общий интерес к созданию условий для укрепления стабильности и безопасности в регионе", - добавила представитель Пентагона.