Генпрокурор Венесуэлы назвал несостоятельными обвинения его предшественницы в адрес Мадуро

ТАСС, 23 августа. Обвинения Луисы Ортеги Диас, смещенной с должности генерального прокурора Венесуэлы в начале августа, в адрес президента республики Николаса Мадуро лишены состоятельности. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Каракасе действующий генпрокурор южноамериканской страны Тарек Вильям Сааб.

"То, что может сказать экс-генпрокурор республики, лишено какой-либо юридической состоятельности. Она в течение 10 лет не предпринимала никаких действий в отношении тех людей, о которых сейчас говорит. Эти обвинения имели бы юридическую силу, если бы она передала соответствующие доказательства системе правосудия [Венесуэлы]. Согласно правовым нормам, то, что отсутствует в деле, что не направлено в суд, лишено состоятельности", - цитирует Сааба государственное информационное агентство AVN.

Генпрокурор также обвинил свою предшественницу, покинувшую территорию Венесуэлы, в стремлении скрыться от правосудия. "Человек, у которого есть хоть немного стыда, выполнил бы распоряжение суда (не уезжать из страны - прим. ТАСС)", - сказал Сааб.

Ранее Ортега Диас, которая находится в бразильской столице на встрече с представителями генпрокуратур государств Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), сообщила о наличии доказательств причастности Мадуро к коррупционному скандалу вокруг строительной компании Odebrecht. Она также заявила, что именно с этим расследованием якобы связано ее преследование со стороны правительства Венесуэлы. По мнению Ортеги Диас, новое руководство генпрокуратуры хочет "уничтожить доказательства" по этому антикоррупционному делу.

Ортега Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил Ортеге Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении Ортеги Диас было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи (парламента) от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.