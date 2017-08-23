В Нидерландах из-за угрозы теракта отменили концерт американской рок-группы

ТАСС, 23 августа. Концерт американской группы Allah-Las в Роттердаме был отменен в среду из-за террористической угрозы. Рядом с площадкой, где должно было состояться выступление, был найден подозрительный автобус, сообщила городская полиция в Twitter.

Правоохранители ссылаются на мэра Роттердама Ахмеда Абуталеба, который сообщил на пресс-конференции, что рядом с эвакуированным концертным залом на тысячу зрителей был найден автобус, загруженный баллонами с газом. У транспортного средства были испанские автомобильные номера. Градоначальник добавил, что нидерландским правоохранителям сообщили об угрозе испанские коллеги.

По данным полиции, водитель автобуса был взят под стражу. Британская газета Daily Express отмечает, что у концертного зала дежурят усиленные наряды полиции, в том числе сотрудники антитеррористических подразделений.

Находящаяся в европейском турне группа из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) была образована десять лет назад. Тогда ее участники добавили в название коллектива слово "Аллах", чтобы имя "звучало священно". Однако многие мусульмане по всему миру негативно отнеслись к этой идее: музыканты получали неодобрительные отзывы и даже угрозы.