Главы МЧС стран ШОС обсудят в Киргизии вопросы снижения рисков чрезвычайных ситуаций

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БИШКЕК, 24 августа. /ТАСС/. Руководители ведомств по чрезвычайным ситуациям стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят 24-25 августа на встрече в Киргизии проблемы снижения рисков возникновения стихийных бедствий и других катастроф. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МЧС.
Девятое по счету совещание пройдет в расположенном на побережье озера Иссык-Куль городе Чолпон-Ата. "Целью проводимого мероприятия является дальнейшее укрепление сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств - членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий", - говорится в сообщении.
Для участия в совещании в Киргизию уже прибыли руководители и представители соответствующих структур Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. "На встречу также приглашены руководители Международной организации гражданской обороны (МОГО), Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению рисков бедствий в городе Алма-Ата и представители правительства нашей республики", - отмечается в пресс-релизе.
"В Бишкеке 23 августа уже состоялась встреча главы МЧС Киргизстана Кубатбека Боронова с генеральным секретарем МОГО Владимиром Кувшиновым, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области снижения рисков бедствий", - проинформировала пресс-служба. В свою очередь делегация из КНР во главе с заместителем министра гражданской администрации Гао Сяобином посетила в среду Центр управления кризисными ситуациями при МЧС Киргизии "с целью ознакомления с единой информационно-управляющей системой в чрезвычайных и кризисных ситуациях".
"На 25 августа в рамках совещания запланировано проведение показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, в том числе практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль", - сообщила пресс-служба киргизского МЧС.