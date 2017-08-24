Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МЧС стран ШОС обсудят в Киргизии вопросы снижения рисков чрезвычайных ситуаций

Международная панорама
24 августа, 0:21 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 24, августа. /ТАСС

Целью мероприятия является "дальнейшее укрепление сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств - членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 24 августа. /ТАСС/. Руководители ведомств по чрезвычайным ситуациям стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят 24-25 августа на встрече в Киргизии проблемы снижения рисков возникновения стихийных бедствий и других катастроф. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МЧС.

Смотрите также

Шанхайская организация сотрудничества. Досье

Девятое по счету совещание пройдет в расположенном на побережье озера Иссык-Куль городе Чолпон-Ата. "Целью проводимого мероприятия является дальнейшее укрепление сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств - членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий", - говорится в сообщении.

Для участия в совещании в Киргизию уже прибыли руководители и представители соответствующих структур Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. "На встречу также приглашены руководители Международной организации гражданской обороны (МОГО), Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению рисков бедствий в городе Алма-Ата и представители правительства нашей республики", - отмечается в пресс-релизе.

"В Бишкеке 23 августа уже состоялась встреча главы МЧС Киргизстана Кубатбека Боронова с генеральным секретарем МОГО Владимиром Кувшиновым, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области снижения рисков бедствий", - проинформировала пресс-служба. В свою очередь делегация из КНР во главе с заместителем министра гражданской администрации Гао Сяобином посетила в среду Центр управления кризисными ситуациями при МЧС Киргизии "с целью ознакомления с единой информационно-управляющей системой в чрезвычайных и кризисных ситуациях".

"На 25 августа в рамках совещания запланировано проведение показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, в том числе практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль", - сообщила пресс-служба киргизского МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Индия Россия Киргизия Пакистан Казахстан Узбекистан Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама