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МИД Судана выразил соболезнования РФ в связи со смертью посла в Хартуме

Международная панорама
24 августа, 0:24 UTC+3 КАИР КАИР 24, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что Миргаяс Ширинский "прилагал подлинные и искренние усилия по развитию выдающихся отношений между двумя дружественными странами"

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КАИР, 24 августа. /ТАСС/. МИД Судана направил в среду соболезнования правительству и народу России в связи со смертью посла в Хартуме Миргаяса Ширинского. Об этом говорится в официальном заявлении суданского внешнеполитического ведомства.

Как отметил официальный представитель МИД Карибулла Хадр, "посол прилагал подлинные и искренние усилия по развитию выдающихся отношений между двумя дружественными странами и народами в самых различных областях".

"Его работа и дипломатические достижения останутся источником вдохновения в отношениях между государствами", - добавил он.

Как сообщалось ранее, посол России в Судане Миргаяс Ширинский умер в среду в своей резиденции в Хартуме на 63 году жизни.

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