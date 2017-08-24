МИД Судана выразил соболезнования РФ в связи со смертью посла в Хартуме

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. МИД Судана направил в среду соболезнования правительству и народу России в связи со смертью посла в Хартуме Миргаяса Ширинского. Об этом говорится в официальном заявлении суданского внешнеполитического ведомства.

Как отметил официальный представитель МИД Карибулла Хадр, "посол прилагал подлинные и искренние усилия по развитию выдающихся отношений между двумя дружественными странами и народами в самых различных областях".

"Его работа и дипломатические достижения останутся источником вдохновения в отношениях между государствами", - добавил он.

Как сообщалось ранее, посол России в Судане Миргаяс Ширинский умер в среду в своей резиденции в Хартуме на 63 году жизни.