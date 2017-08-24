После речи Трампа в Финиксе за нападения на полицейских арестованы четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека были арестованы во время беспорядков, которые произошли минувшей ночью в Финиксе (штат Аризона) после выступления в этом городе президента США Дональда Трампа. Двое из них обвиняются в нападении на сотрудников органов безопасности при отягчающих обстоятельствах, сообщило в среду управление полиции Финикса.

Его начальник Джери Уильямс проинформировала, что несколько человек применили газ против сотрудников правоохранительных органов.

"Очень небольшое число людей пошло на правонарушения", - заявила она. "В определенный момент эти лица повалили металлические заграждения и распылили газ в направлении полицейских. У них были баллончики с газом, которые они бросали в полицию. Это делали они, а не мы", - пояснила шеф полиции.

Как передал телеканал Fox News, лица, применившие в Финиксе газ, камни и пустые бутылки в отношении сотрудников правоохранительных органов, принадлежат к радикалам левого толка, называющим себя антифашистами. Как правило, они закрывают лица черными платками, готовы прибегнуть к насилию и проводят демонстрации против политики Трампа. Президент, выступая в конференц-центре города, упомянул это движение, назвав его громким, но малочисленным.

Перед выступлением Трампа на улицах Финикса собрались несколько тысяч активистов. Одни из них протестовали против действий расистов неделю назад в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), другие выступали за свободу слова и собраний. На улицы города также вышли антифашисты и представители протестантской и еврейской общин.

Как заявили городские власти, демонстрации минувшей ночью завершились в целом мирно. Некоторым активистам потребовалась медицинская помощь из-за перегрева на солнце и обезвоживания организма, так как температура в Финиксе во вторник достигала 37,7 градуса Цельсия.