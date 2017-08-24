Трамп продолжит работать вместе с лидером республиканцев в Сенате США

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп продолжит работать над выполнением общих задач с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом и намерен вскоре после парламентских каникул провести с ним и другими лидерами высшего законодательного органа несколько встреч. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на фоне враждебной риторики Трампа в адрес Макконнелла.

"Президент Дональд Трамп и сенатор Митч Макконнелл сохраняют единство в отношении многих общих приоритетов, включая снижение налогового бремени для среднего класса, укрепление вооруженных сил, возведение стены на юге [страны] и другие важные вопросы", - отмечается в заявлении.

"Они проведут ранее запланированные встречи после августовского перерыва, чтобы обсудить эти жизненно важные пункты [повестки] с лидерами Конгресса и [членами] президентского кабинета. Белый дом и руководство [Конгресса] прорабатывают детали этих встреч", - говорится в документе.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что Макконнелл сомневается в способности Трампа возглавить правящую партию на промежуточных выборах в Конгресс в будущем году и на президентских выборах в 2020 году. Издание, в частности, напомнило, что Макконнелл неоднократно публично ставил под сомнение способность Трампа разобраться в сути президентских полномочий и перестать на регулярной основе критиковать свою Республиканскую партию и порядки в Сенате. Как проинформировало издание со ссылкой на помощников лидера республиканцев в верхней палате Конгресса, на самом деле его отношения с главой государства гораздо хуже. Макконнелл в приватном порядке якобы постоянно возмущается поступками Трампа и обвиняет его в нежелании хотя бы изучить основы руководства правительством страны и взаимодействия с обеими палатами законодательного органа.

Перед уходом на летние каникулы Сенат так и не смог отменить основные положения реформы медстрахования, проведенной еще предыдущим президентом Бараком Обамой. Это было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Американский лидер во время отпуска в августе подверг критике Макконнелла за неэффективную работу палаты по принятию законопроектов.

Трамп уже официально числится кандидатом на президентских выборах 2020 года, а для его партии ближайший ключевой рубеж - промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.