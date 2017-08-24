ЧП с автобусом у концертного зала в Роттердаме оказалось не связано с атаками в Каталонии

ТАСС, 24 августа. Водитель автобуса с газовыми баллонами, из-за которого в среду в Роттердаме отменили концерт американской рок-группы, оказался гражданином Испании. Однако голландские власти не склонны связывать этот инцидент с атаками в Каталонии 17 августа, передает в четверг агентство Reuters.

Ранее стало известно, что выступление группы Allah-Las в Роттердаме отменено из-за террористической угрозы. Рядом с эвакуированным концертным залом на тысячу зрителей был найден автобус, загруженный баллонами с газом. У транспортного средства были испанские автомобильные номера. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб отметил, что нидерландским правоохранителям сообщили об угрозе испанские коллеги.

Водитель автобуса был взят под стражу. Испанская газета El Espanol сообщает, что находившийся за рулем в момент задержания был пьян и объяснил, что баллоны предназначались для бытовых нужд.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 15 человек, более 130 получили травмы.