Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЧП с автобусом у концертного зала в Роттердаме оказалось не связано с атаками в Каталонии

Международная панорама
24 августа, 2:48 UTC+3 ТАСС

Выступление группы Allah-Las в Нидерландах отменено из-за террористической угрозы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 августа. Водитель автобуса с газовыми баллонами, из-за которого в среду в Роттердаме отменили концерт американской рок-группы, оказался гражданином Испании. Однако голландские власти не склонны связывать этот инцидент с атаками в Каталонии 17 августа, передает в четверг агентство Reuters.

Смотрите также
Акция памяти на улице Рамбла в Барселоне

Теракты в Каталонии: пощечина всему миру

Ранее стало известно, что выступление группы Allah-Las в Роттердаме отменено из-за террористической угрозы. Рядом с эвакуированным концертным залом на тысячу зрителей был найден автобус, загруженный баллонами с газом. У транспортного средства были испанские автомобильные номера. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб отметил, что нидерландским правоохранителям сообщили об угрозе испанские коллеги.

Водитель автобуса был взят под стражу. Испанская газета El Espanol сообщает, что находившийся за рулем в момент задержания был пьян и объяснил, что баллоны предназначались для бытовых нужд.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 15 человек, более 130 получили травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
Госдепартамент назвал беспрецедентной ситуацию с дипломатами США на Кубе
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама