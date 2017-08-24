ВВС США подписали контракт на разработку новой ядерной крылатой ракеты большой дальности

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американские Военно-воздушные силы (ВВС) заключили контракты на разработку для стратегического арсенала США ядерной крылатой ракеты большой дальности. Как объявила пресс-служба Пентагона, эти два соглашения стоимостью примерно $900 млн каждое были заключены с корпорациями Lockheed Martin и Raytheon.

В соответствии с условиями контрактов, каждой из этих двух компаний предстоит в течение следующих 4,5 года создать собственный прототип новой ядерной крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования. После сравнительного анализа этой продукции либо с Lockheed Martin, либо с Raytheon будет подписано отдельное соглашение о производстве новой ракеты, предназначенной для запуска вне зоны поражения средствами противовоздушной обороны вероятного противника. Всего ВВС планирует закупить приблизительно 1 тыс. единиц таких крылатых ракет, стоимость этой программы составит, как ожидается, примерно $10 млрд. Ядерной боеголовкой будут оснащены не все ракеты - часть из них предполагается использовать для проведения испытаний, а также хранить в качестве запасных.

По данным ВВС США, министерство обороны рассчитывает начать развертывание этих вооружений "в конце 2020-х годов". Эти ракеты будут предназначены для размещения на стратегических бомбардировщиках B-52, B-2 и B-1. Кроме того, они будут устанавливаться на создаваемом в настоящее время компанией Northrop Grumman тяжелом стратегическом бомбардировщике B-21.