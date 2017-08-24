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СМИ: КНДР назвала "игрой с огнем" совместные учения США и Южной Кореи

Международная панорама
24 августа, 4:23 UTC+3 ТАСС ТАСС 24, августа. /ТАСС

Центральное телевидение КНДР сообщило, что по-прежнему рассматривается возможность пуска ракет в направлении Гуама

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ТАСС, 24 августа. /ТАСС/. КНДР решительно осудила проходящие в настоящее время совместные командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian и пообещала дать мощный ответ на любые враждебные действия. Об этом в четверг заявило центральное телевидение КНДР.

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"Мы дадим мощный ответ на любые враждебные действия. Действия [США и Южной Кореи] - это игра с огнем, сидя на ядерной пороховой бочке", - подчеркнуло в специальном сообщении центральное телевидение КНДР. Также отмечается, что военные КНДР продолжают рассматривать возможность пуска ракет в направлении Гуама.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно.

В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье газета "Нодон синмун" написала, что эти учения лишь "подливают масло в огонь" и обостряют обстановку. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что учения носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

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Персоны
Мун Чжэ Ин
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США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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