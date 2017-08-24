Си Цзиньпин высказался за улучшение связей КНР и Южной Кореи ради мира в регионе

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ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с официальным заявлением, высказавшись за сближение позиций Китая Южной Кореи, поскольку такая тенденция "позитивно отразится на мире и развитии азиатского региона". Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".
В послании, направленном китайским лидером президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, подчеркивается "необходимость нивелирования взаимных различий".