Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

Международная панорама
24 августа, 7:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

Речь идет о государствах, власти которых отказываются принимать выдворенных из США лиц или затягивают процедуру их приема

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа угрожает ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать с министерством внутренней безопасности (МВБ) США в области депортации. Как сообщил в среду телеканал Fox News, соответствующее распоряжение было направлено в Госдепартамент.

Смотрите также

Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США

"Когда мы получаем подобные уведомления, Госдепартамент приступает к исполнению приостановки визового режима как можно оперативнее. Это происходит в форме, которую госсекретарь считает приемлемой в данных обстоятельствах для достижения поставленной задачи", - пояснили телеканалу в американском внешнеполитическом ведомстве.

Источники в МВБ отказались раскрыть телеканалу упомянутые четыре страны и категории их граждан, которые попадут под рестрикции. Речь идет о государствах, власти которых отказываются принимать лиц, выдворенных из Соединенных Штатов, или затягивают процедуру их приема, пояснил телеканал.

"Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и могли забирать своих граждан", - отметил источник в МВБ.

По данным Fox News, с момента избрания в ноябре 2016 года Дональда Трампа на пост президента из США были высланы 167350 иностранцев, в то время как за весь 2016 финансовый год число депортированных составило 240255 человек. Большинство из них выходцы из стран Латинской Америки, среди которых лидируют мексиканцы - 93 тыс. Из выдворенных нелегалов-европейцев в 2017 финансовом году на первом месте румыны - 193 человека, далее следуют испанцы - 117, британцы - 102, россияне - 81, поляки - 74.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Польша Россия Мексика Румыния Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Госдеп: США не принимали ответных мер на сокращение своего дипперсонала в РФ
5
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама