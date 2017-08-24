Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа угрожает ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать с министерством внутренней безопасности (МВБ) США в области депортации. Как сообщил в среду телеканал Fox News, соответствующее распоряжение было направлено в Госдепартамент.

"Когда мы получаем подобные уведомления, Госдепартамент приступает к исполнению приостановки визового режима как можно оперативнее. Это происходит в форме, которую госсекретарь считает приемлемой в данных обстоятельствах для достижения поставленной задачи", - пояснили телеканалу в американском внешнеполитическом ведомстве.

Источники в МВБ отказались раскрыть телеканалу упомянутые четыре страны и категории их граждан, которые попадут под рестрикции. Речь идет о государствах, власти которых отказываются принимать лиц, выдворенных из Соединенных Штатов, или затягивают процедуру их приема, пояснил телеканал.

"Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и могли забирать своих граждан", - отметил источник в МВБ.

По данным Fox News, с момента избрания в ноябре 2016 года Дональда Трампа на пост президента из США были высланы 167350 иностранцев, в то время как за весь 2016 финансовый год число депортированных составило 240255 человек. Большинство из них выходцы из стран Латинской Америки, среди которых лидируют мексиканцы - 93 тыс. Из выдворенных нелегалов-европейцев в 2017 финансовом году на первом месте румыны - 193 человека, далее следуют испанцы - 117, британцы - 102, россияне - 81, поляки - 74.