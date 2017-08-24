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В Таиланде отозван иск к обвиненному в клевете журналисту Би-би-си

Международная панорама
24 августа, 7:17 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 24, августа. /ТАСС

Судебные слушания по делу британского корреспондента начались в среду на острове Пхукет

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БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Таиландский адвокат Пратуан Тханарак отозвал судебный иск к корреспонденту Би- Би-Си Джонатану Хэду, ранее обвиненному им в клевете. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Судебные слушания по делу британского журналиста начались в среду на острове Пхукет в Таиланде. Поводом для обращения в суд стал репортаж Хэда об обманутых инвесторах из Великобритании и Ирландии, потерявших свою собственность на территории королевства. Иск против журналиста в феврале 2016 года подал местный адвокат Пратуан Тханарак, ставший героем телесюжета.

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Тханарак обвинил журналиста в клевете, которая является в Таиланде уголовно наказуемым преступлением. Против Джонатана Хэда также были выдвинуты обвинения в нарушении местного закона о киберпреступлениях, под действие которого подпадает распространение в интернете ложных данных. Соответчиком стал еще один британец Ян Ренс, рассказавший о мошеннической схеме в телевизионном репортаже.

Как отмечает Bangkok Post, в первый день слушаний иск по обвинению в клевете был отозван, но только в отношении журналиста. Его соответчик по-прежнему находится под судом. Причины отзыва иска не уточняются.

Сюжет про случаи мошенничества с собственностью иностранцев на острове Пхукет Би-би-си показала в 2015 году. Один из героев повествования - британец, потерявший бизнес и собственность в Таиланде из-за таиландской супруги, переписавшей на себя имущество. За это преступление женщина получила три года тюрьмы.

Рассказывая об этом случае телезрителям, Хэд упомянул имя пхукетского адвоката, который якобы помог мошеннице подделать документы. Это стало поводом для судебного разбирательства.

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