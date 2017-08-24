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NYT: главный редактор WSJ заставляет коллег уменьшить напор критики в адрес Трампа

Международная панорама
24 августа, 7:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

По данным газеты, действия Джерарда Бейкера вызывают недовольство со стороны сотрудников издания

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Журналисты The Wall Street Journal недовольны стремлением главного редактора газеты Джерарда Бейкера заставить их воздерживаться от необоснованной критики в адрес президента США Дональда Трампа. В первую очередь речь идет о трактовках выступлений и заявлений главы государства, сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times.

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Она приводит электронные письма, в которых главред WSJ изложил свои замечания по поводу первоначальной версии статьи о выступлении Трампа во вторник в городе Финикс (штат Аризона). "Извините. Это комментарий, поданный как репортаж. Не могли бы мы просто точно изложить, что он [президент США] сказал, а не упаковывать содержание в интерпретации и выборочную критику?" - написал Бейкер.

NYT также сравнивает оригинальный и утвержденный варианты данной статьи. В финальной публикации исчез фрагмент, в котором пояснялось, чем выступление Трампа в Аризоне отличалось от его предыдущих речей и заявлений. В частности, редактор удалил сравнение данного выступления с "возвращением к манере ведения предвыборной борьбы", что, по мнению автора, кардинально отличается от ремарок, сделанных Трампом днем ранее, "в которых он лишь призывал к единству".

Редакционная политика Бейкера делает WSJ отличным от большинства американских СМИ. Их Трамп в последние месяцы регулярно жестко критикует за ангажированность, обвиняя в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и в ссылках на несуществующие источники.

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Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената США во главе с Роном Джонсоном (республиканец, от штата Висконсин) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато последствиями для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.

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