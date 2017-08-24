Председатель входящей в правящую коалицию японской партии в сентябре посетит Россию

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ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Председатель японской партии "Новая Комэйто", которая вместе с Либерально-демократической партией входят в правящую в Японии, Нацуо Ямагути посетит Россию с официальным визитом в период с 12 по 18 сентября. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио.
"Мой визит в Россию пройдет с 12 по 18 сентября", - сказал он. По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность организации двусторонних встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Как ранее отмечала газета Nikkei, в ходе поездки Ямагути рассчитывает обсудить ракетно-ядерную проблему КНДР, а также вопрос возможной совместной деятельности РФ и Японии на Южных Курилах. Касаясь этой темы, председатель "Новой Комэйто" выразил надежду, что создание территории опережающего развития "Курилы" на острове Шикотан "не станет помехой для осуществления совместной деятельности" в соответствии с достигнутыми ранее доверенностями.
В прошлом году глава "Новой Комэйто" встречался с Матвиенко во время ее визита в Японию. Тогда Ямагути также выразил желание посетить РФ и пообещал сделать это при удобном случае.