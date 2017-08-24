Литва призвала США к поставкам оружия на Украину

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ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие члены североатлантического альянса должны оказывать помощь Украине поставками вооружений. Об этом в четверг в эфире национального радио заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
"Помощь со стороны США должна быть не только символической, но и поставками специфического оружия, которое помогло бы нейтрализовать современное российское вооружение, имеющееся в Донбассе", - утверждал он. Глава оборонного ведомства выразил надежду на то, что "рано или поздно такое решение Вашингтоном будет принято". "Тогда, возможно, примеру США последуют и другие страны", - сказал Кароблис.
Он напомнил, что Литва является единственной страной НАТО, передавшей два года назад Украине "элементы вооружения". Что под этим подразумевается, все это время не уточнялось. В среду глава минобороны Украины Степан Полторак подтвердил, что это было "летальное оружие" советского производства.
В 2016 году Вильнюс также передал Киеву боеприпасы, которые ранее находились в арсенале литовской армии. Как утверждают в Литве, при оказании Украине военной помощи страна "строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвенций".