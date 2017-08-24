Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литва призвала США к поставкам оружия на Украину

Международная панорама
24 августа, 10:10 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 24, августа. /ТАСС

Ранее глава минобороны Украины подтвердил, что Вильнюс передавал Киеву "летальное оружие" советского производства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

© REUTERS/Ints Kalnins

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие члены североатлантического альянса должны оказывать помощь Украине поставками вооружений. Об этом в четверг в эфире национального радио заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Смотрите также

Сенатор США призвал поставлять больше оружия Украине

Помощник Трампа: США не хотят, чтобы поставки оружия Украине вызвали обострение конфликта

Захарченко: в ДНР будут считать поставки Украине оружия из США попыткой сорвать "Минск"

Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине

"Помощь со стороны США должна быть не только символической, но и поставками специфического оружия, которое помогло бы нейтрализовать современное российское вооружение, имеющееся в Донбассе", - утверждал он. Глава оборонного ведомства выразил надежду на то, что "рано или поздно такое решение Вашингтоном будет принято". "Тогда, возможно, примеру США последуют и другие страны", - сказал Кароблис.

Он напомнил, что Литва является единственной страной НАТО, передавшей два года назад Украине "элементы вооружения". Что под этим подразумевается, все это время не уточнялось. В среду глава минобороны Украины Степан Полторак подтвердил, что это было "летальное оружие" советского производства.

В 2016 году Вильнюс также передал Киеву боеприпасы, которые ранее находились в арсенале литовской армии. Как утверждают в Литве, при оказании Украине военной помощи страна "строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвенций".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Литва Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
4
Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC
5
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
6
Литва призвала США к поставкам оружия на Украину
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама