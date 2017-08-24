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Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полицией

Международная панорама
24 августа, 10:15 UTC+3 РИМ РИМ 24, августа. /ТАСС

Два человека были задержаны

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© REUTERS/Yara Nardi

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Операция по разгону спонтанного лагеря мигрантов в центре итальянской столицы закончилась в четверг столкновениями с полицией и беспорядками. Как сообщает канал Sky TG24, мигранты начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.

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Стражам порядка пришлось применить водометы. Два человека задержаны, уточняет агентство ANSA.

Как пояснили в столичной полиции, вмешательство правоохранительных органов понадобилось после того, как мигранты, разбившие несанкционированный лагерь вблизи от центрального вокзала Термини, отказались покинуть площадь и переехать в специализированную структуру, предоставленную мэрией.

Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи требовала остановить перевозку мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе, в столицу, где исчерпан резерв для их приема.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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