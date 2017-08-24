Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полицией

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 24 августа, 10:52
Doland Business продал половину своих акций в Объединенной вагонной компанииТранспорт 24 августа, 10:46
ЦДМ на Лубянке представляет коллекцию детской одежды совместно с брендом Little PushkinНовости партнеров 24 августа, 10:33
В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в АрктикеАрмия и ОПК 24 августа, 10:33
Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на БайкалеСибирь 24 августа, 10:31
Новикомбанк предоставил предприятию Техмаша кредит на $100 млнНовости партнеров 24 августа, 10:28
Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском ВенерсборгеСпорт 24 августа, 10:20
Новикомбанк предоставит предприятию "Высокоточных комплексов" $37 млнНовости партнеров 24 августа, 10:18
Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полициейМеждународная панорама 24 августа, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Операция по разгону спонтанного лагеря мигрантов в центре итальянской столицы закончилась в четверг столкновениями с полицией и беспорядками. Как сообщает канал Sky TG24, мигранты начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.
Стражам порядка пришлось применить водометы. Два человека задержаны, уточняет агентство ANSA.
Как пояснили в столичной полиции, вмешательство правоохранительных органов понадобилось после того, как мигранты, разбившие несанкционированный лагерь вблизи от центрального вокзала Термини, отказались покинуть площадь и переехать в специализированную структуру, предоставленную мэрией.
Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи требовала остановить перевозку мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе, в столицу, где исчерпан резерв для их приема.