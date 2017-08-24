Глава Европарламента призвал создать европейское ФБР для борьбы против ИГ

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что в Европе необходимо создать ФБР для борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

По словам Таяни, "ИГ пытается устроить атаки" по всему континенту. "Нужно работать сообща, поскольку иногда не хватает кооперации, - отметил он в распространенном в четверг интервью радиостанции Onda Cero. - Мы можем сделать больше во взаимодействии между прокуратурами, полицией, разведками". "Я думаю, что должно существовать в Европе ФБР для борьбы против ИГ", - добавил глава Европарламента.

Он считает, что "существует взаимодействие, но оно должно быть интенсивнее в сфере обмена информацией на всех уровнях". "Предотвращение радикализации молодежи важно начинать с образовательного уровня, - отметил Таяни. - Если это европеец, но из другой страны, важно объяснить ценности Европы".

Председатель Европарламента обратил внимание на нехватку "европейских имамов, которые говорят на испанском, итальянском, немецком, а не только на арабском". "В Иордании полиция знает, о чем вещает имам", - сказал Таяни. По его словам, предполагаемый организатор теракта в Барселоне, имам Абдельбаки ас-Сати "был террористом, а не говорил о религии".