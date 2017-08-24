Вьетнам выразил протест Тайваню из-за проведения учений в районе спорных островов

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ХАНОЙ, 24 августа. /ТАСС/. Вьетнам протестует против проведения Тайванем военно-морских учений в акватории спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ).
Об этом заявила в четверг директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Ханг.
"Проведение Тайванем военных учений с боевыми стрельбами в морской акватории вблизи острова Бабинь, входящего в состав архипелага Чыонгша (Спратли), является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями, создает угрозу миру, безопасности судоходства и способствует нарастанию напряженности в Восточном (Южно-Китайском) море", - указала официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Вьетнам выступает категорически против подобных учений и требует от Тайваня воздержаться от проведения их в дальнейшем", - подчеркнула она.
Ле Тхи Тху Ханг напомнила, что позиция Вьетнама по вопросу принадлежности архипелага и расположенных по соседству с ним островов Хоангша (Парасельские) уже неоднократно была обозначена: Ханой "имеет достаточно исторических фактов и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами".
Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Кроме них о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.
Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников конфликта.