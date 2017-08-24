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Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО

Международная панорама
24 августа, 12:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

В параде приняли участие более 230 представителей стран Североатлантического альянса

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© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины состоялся в четверг в центре Киева. Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО.

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Порошенко отправит представленную на военной выставке технику в Донбасс

Министр обороны Украины Степан Полторак встречал участников парада на американском военном Hummer вместо традиционного советского автомобиля ГАЗ "Чайка" с открытым верхом.

Всего по по главной улице столицы - Крещатику маршем прошли около 4,5 тыс. военнослужащих, из которых более 230 человек - представители стран Североатлантического альянса, еще более тысячи - участники силовой операции в Донбассе.

По приглашению Украины в Киев также прибыли министры обороны и делегации девяти стран - США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.

В этом году военная техника не принимала участия в торжествах, вместо этого на Крещатике минобороны организовало выставку армейской техники "Мощь непокоренных". На ней представлены 67 экспонатов, в том числе новые разработки (самоходно-артиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные машины, грузовые и санитарные автомобили). По словам президента Украины Петра Порошенко, часть этой техники после выставки сразу отправится в Донбасс в зону силовой операции.

По автобану

Выступая перед собравшимися, президент Порошенко в очередной раз объявил, что Киев неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО. "Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес", - сказал он, имея в виду внедрение безвизового режима со странами ЕС. Президент сообщил, что Украина продолжает реформировать свои Вооруженные силы, чтобы они соответствовали стандартам НАТО, и традиционно обвинил РФ в ситуации в Донбассе.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественных мероприятий заявил, что по стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых подразделений Вооруженных сил страны.

"Сейчас в украинской армии продолжаются реформы, которые являются беспрецедентными по масштабу и амбициям в истории. Реформы внедряются вместе с советниками и экспертами стран НАТО. По стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых армейских подразделений. Мы строим Вооруженные силы, которые должны достичь наивысшего уровня партнерства с Североатлантическим альянсом", - отметил Полторак.

Правопорядок в Киеве обеспечивают около 7 тыс. силовиков.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Полторак, Степан Тимофеевич
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