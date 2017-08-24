Премьер Литвы призвал упразднить депутатскую неприкосновенность как анахронизм

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ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает упразднить юридическую неприкосновенность депутатов парламента. Такую позицию он озвучил в четверг в эфире радиостанции Ziniu Radijas.
"Считаю, что это положение как анахронизм надо отменить", - сказал он. Исключение, по мнению главы правительства, может быть сделано лишь в той части, которая касается непосредственного исполнения парламентарием своих обязанностей. "Правовая неприкосновенность может быть здесь сохранена для того, чтобы избежать попыток политической расправы", - отметил премьер.
По его словам, депутатская неприкосновенность не должна быть щитом для нечистых на руку политиков. "Больше всего доверие к государству подрывают случаи, когда люди видят, что совершено крупное коррупционное преступление, но все остаются на свободе", - сказал Сквернялис.
Громкие коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны два депутата парламента, разразились в Литве в 2016 году. В одном случае в получении взятки от представителей крупного бизнеса в размере €106 тыс. подозревается экс-председатель (в ходе скандала сложил полномочия) Союза либералов Элигиюс Масюлис. По другому делу подозрения в получении взятки в размере около €10 тыс. предъявлены одному из лидеров Партии труда Витаутасу Гапшису. К видимым результатам следствие на данный момент не привело.