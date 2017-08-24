Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в Бундестаг

Ровно месяц остается до выборов в германский Бундестаг. 24 сентября жители страны отправятся на избирательные участки, чтобы определить новый состав парламента. После подсчета голосов начнутся переговоры о создании правительственной коалиции, в результате которых будут распределены министерские портфели и определен канцлер.

Согласно последним опросам общественного мнения, блок действующего канцлера Ангелы Меркель, состоящий из двух партий, - Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - ушел в отрыв. Различные подсчеты социологов показывают, что консерваторы опережают ближайшего преследователя - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - на 14-18 процентных пунктов. Такой разрыв сократить будет непросто.

Кто попадет в парламент

Скорее всего, в Бундестаг попадут шесть политических сил - блок ХДС/ХСС, СДПГ, Левая партия, "зеленые", либералы из Свободной демократической партии (СвДП), а также правопопулистская "Альтернатива для Германии". Понятно, что консерваторы и социал-демократы сформируют две самые многочисленные фракции. Рейтинг остальных партий в среднем по всем социологическим опросам равен. Пожалуй, только у левых прослеживается небольшое преимущество.

Однако это не означает, что интриги в ближайший месяц не будет - у блока Меркель абсолютного большинства не предвидится, а это значит, что канцлеру придется искать партнера для формирования коалиции. Консерваторы в идеале хотели бы сформировать правительство с СвДП, но одного желания недостаточно - пока что больше 50% они на двоих не набирают. Если не сложится с СвДП, то ХДС/ХСС вероятно вступят в блок с социал-демократами, тогда в стране продолжит править так называемая большая коалиция, и Меркель все равно останется канцлером.

В теории немецкий кабмин могла бы возглавить альтернативная коалиция, которая состояла бы из СДПГ, Левой партии и "зеленых" - в таком случае консерваторы во главе с нынешним канцлером оказались бы в оппозиции правительству. Впрочем, на данный момент формированию такого блока мешает не только отсутствие большинства у такой коалиции, но и политические разногласия потенциальных участников. К примеру, левые выступают против участия Бундесвера в военных миссиях за рубежом, а также против экспорта вооружений.

Данные взгляды явно расходятся со взглядами социал-демократов, а это значит, что переговоры о создании правящей коалиции могут зайти в тупик, едва начавшись. А ведь там в теории есть и третий участник - "зеленые" со своей политической программой, что в свою очередь может усложнить переговорный процесс до предела.

На что делают ставку Меркель и Шульц

Еще полгода-год назад дела у ХДС/ХСС шли не так хорошо, как сейчас. Рейтинги проседали под влиянием миграционного кризиса, вину за который возлагают лично на Меркель, а также под влиянием терактов, исполнителями которых были беженцы. Кроме того, произошли кадровые изменения в СДПГ, которая назначила кандидатом в канцлеры сделавшего себе имя в Европарламенте Мартина Шульца.

В какой-то момент социал-демократы использовали "эффект Шульца" и сравнялись с консерваторами по популярности. Но потом, как говорят наблюдатели, все встало на свои места - блок канцлера восстановил двузначный отрыв от "красных". Этому есть свое объяснение.

Первое, и самое главное, заключается в том, что удалось уладить миграционный кризис. В Германию больше не приезжают по 10 тыс. беженцев ежедневно, ситуация с распределением и регистрацией иностранцев в целом находится под контролем. В ходе нынешней предвыборной кампании Ангела Меркель делает упор на повышение безопасности, увеличение численности полицейских. По сути, все это является продолжением тех мер, которые действующее правительство принимало в последний год.

Таким образом, кабмин исправлял свои же упущения в вопросах безопасности, которые в конечном итоге в конце 2016 года вылились в теракт на берлинском рождественском рынке. Такая работа над ошибками, как показывают рейтинги, убедила электорат.

Второй фактор, благодаря которому ХДС/ХСС поправила репутацию, обусловлен событиями в мире. В США пришел к власти Дональд Трамп, которого немецкое общество считает протекционистом и популистом, Великобритания - на пути из Евросоюза, все еще не улажены конфликты в Сирии и на Украине, террористы проявляют все большую активность на улицах европейских городов, все более непредсказуемой становится политика Турции. На этом фоне Ангела Меркель видится неким оплотом стабильности для собственного народа. Рейтинги отражают нежелание немцев идти на эксперименты в столь неопределенных условиях.

СДПГ требует большей социальной справедливости во всех сферах общественной жизни Германии. К примеру, партия хочет отменить любую плату за детские сады, а также повысить верхнюю границу подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше €76,2 тыс. в год. "Меня интересуют не те, кто играет в гольф, а те, кто на "гольфе" ездит", - повторяет Мартин Шульц практически на каждом предвыборном мероприятии.

Кроме того, социал-демократы требуют вывезти из ФРГ американские ядерные боеголовки с авиабазы в Бюхеле. Пресловутую формулировку о "доле в 2% ВВП на нужды обороны" они считают притянутой за уши. Глава МИД Зигмар Габриэль неоднократно напоминал, что в нормативах НАТО прописано, что страны-члены организации обязуются двигаться в направлении к 2%, но необходимости достичь этой цели во что бы то ни стало, там нет.

Внутренняя повестка важнее международной

Не так давно колорита предвыборной гонке, которая в целом проходит в довольно спокойном ключе, подбавили либералы из Свободной демократической партии. Ее лидер Кристиан Линднер выступил с довольно неожиданным для немецких политиков заявлением. Он сказал, что нужно временно заморозить вопрос вокруг Крыма и пытаться решать с Россией вопросы другого характера.

Разумеется, он несколько раз оговорился, что присоединение полуострова к России он считает незаконным, и что санкции снимать пока ни в коем случае нельзя. Но маятник уже качнулся - несогласие с его словами поспешили выразить все, кто только мог, за исключением правых популистов из "Альтернативы для Германии". Получился удивительный прецедент, когда позиция партий с противоположных политических полюсов сошлись по такой острой внешнеполитической теме, как Крым. К слову, если ХДС/ ХСС все же удастся сформировать коалицию с СвДП, то Линднер, скорее всего, возглавит Министерство иностранных дел Германии.

Все ключевые партии признают необходимость улучшения отношений с Россией, однако преподносят это с различной модальностью. К примеру, представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт говорил ТАСС, что вывести диалог на прежний уровень "можно очень быстро", нужно только, чтобы Москва "признавала верховенство международного права и неприкосновенности границ суверенных государств".

Аналогичную точку зрения выражал в интервью представитель фракции СДПГ по внешней политики Нильс Аннен - "мы продолжаем выступать за диалог с Россией на одном уровне". Левая партия в своей предвыборной программе прописала необходимость начала политики разрядки по отношению к РФ. Глава парламентской фракции "левых" Сара Вагенкнехт в беседе с ТАСС называла учения НАТО в Прибалтике провокацией.

Однако не секрет, что для немцев за месяц до голосования в Бундестаг все же важнее такие темы, как пенсии, зарплаты, полиция, безопасность, миграция, развитие альтернативных источников энергии, строительство дорог, налоги. Именно поэтому выступления кандидатов в канцлеры изобилуют терминами из внутриполитической повестки. Ближайшие недели пройдут в ФРГ под знаком предвыборной борьбы, которая безусловно окажет влияние на расклад сил. Наблюдатели не исключают, что настроения электората еще могут измениться и приводят простой аргумент - согласно социнституту Forsa, 46% избирателей до сих пор не определились, за какую партию голосовать.

Антон Долгунов