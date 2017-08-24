Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко настаивает на введении миротворческого контингента ООН в Донбасс. Об этом он сообщил на брифинге с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Вели разговор о возможности развертывания миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - сказал Порошенко. - Мы настаиваем, что это будет способствовать созданию условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса".

По словам президента, Киев и Вашингтон "продолжают обговаривать [американскую] помощь в области обороны Украины".