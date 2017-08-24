США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

"У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", - сказал он.

Мэттис пообещал, что в Вашингтоне будет рассмотрен вопрос о поставках летального оружия Украине. "Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос, - сказал он. - Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые я буду рекомендовать к осуществлению американской стороне", - сказал он.

"Мы и дальше обязуемся помогать в ваших усилиях и в защите страны, - сказал глава Пентагона. - Поддерживаем ваши усилия в реформировании оборонного сектора, благодаря чему вооруженные силы Украины станут более эффективными и лучшими защитниками". Мэттис отметил, что США ожидают полной реализации украинской программы по переходу ВСУ на стандарты НАТО и надеются на продолжение сотрудничества в этой сфере.

По его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Порошенко доволен

Порошенко в свою очередь, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о предоставлении Киеву американского летального оружия, воздержался от комментариев. "Конечно, мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества, включая и предоставление Украине расширение наших оборонных возможностей. Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я не хотел бы комментировать пока эту ситуацию", - сказал он.

Президент также сообщил, что еще во время его последнего визита в США он договорился с президентом Дональдом Трампом поддерживать "активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины". "Это касается не только поставок летального оружия, но и увеличения оборонных возможностей, включая средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые повышают эффективность действий наших вооруженных сил в оборонной сфере", - сказал Порошенко.

"Обсуждением и нашей дискуссией я как президент Украины доволен. Прогресс в этом направлении меня как президента удовлетворяет", - заключил он.