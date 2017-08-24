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Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

Международная панорама
24 августа, 13:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Бывший вице-президент США и экс-президент Франции награждены "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего президента Германии Йоахима Гаука. Соответствующий указ украинского лидера опубликован в четверг на официальном сайте.

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Иностранные политики награждены "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений".

Порошенко также наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени бывшего премьер-министра Литовской Республики Андрюса Кубилюса и орденом князя Ярослава Мудрого V степени председателя Бундестага Норберта Ламмерта и председателя Украинской национальной информационной службы в США Михаила Савкива.

Всего в своем указе украинский президент отметил государственными наградами 31 представителя иностранных государств, среди которых дипломаты, политические и культурные деятели.

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Персоны
Олланд, Франсуа Байден, Джозеф (Джо) Порошенко, Петр Алексеевич
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