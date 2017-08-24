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Лукашенко считает русский язык родным для белорусов

Международная панорама
24 августа, 14:37 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, августа. /ТАСС

"Пусть у нас будет два родных языка - русский и белорусский", - сказал президент

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Щербак/ТАСС

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Русский язык наравне с белорусским должен и далее оставаться государственным.

Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на заседании Республиканского педагогического совета.

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"Русский язык - это наш родной язык. Может быть, если можно так говорить, чуть менее родной, чем белорусский. А вообще, я их ставлю на один уровень и считаю, что от этого наследства отказываться нам ни в коем случае нельзя, ибо мы потеряем многое", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба.

"Давайте будем богатыми людьми", - предложил глава республики. "Пусть у нас будет два родных языка - русский и белорусский", - пояснил Лукашенко. Пройдет время, считает он, "придут новые люди, новые поколения, может, жизнь изменится, и они определятся, на каком языке разговаривать".

Лукашенко считает правильным, что в середине 90-х годов было принято решение вести обучение на двух языках - русском и белорусском. "Мы шли и идем от жизни. Если бы мы пошли тем путем, как "отцы-реформаторы" после распада Советского Союза, мы бы сегодня не имели ни одного, ни другого языка", - отметил президент Белоруссии.

На республиканском референдуме в мае 1995 года русскому языку наравне с белорусским был придан статус государственного.

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