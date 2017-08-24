Лукашенко пообещал оградить белорусов от деструктивной информации в интернете

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МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Законопроекты, направленные на ограничение доступа к деструктивной информации в интернете, будут приняты в ближайшее время в Белоруссии. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко, выступая на заседании Республиканского педагогического совета.
"Нам надо обратить на это внимание. И правоохранительные органы, и не только. Мы сейчас готовим ряд законопроектов, направленных именно на это", - сказал Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.
При этом президент пояснил, что речь не идет о том, "чтобы где-то закрыть интернет, какие-то даже сайты и ресурсы "пятой колонны". "Нет, пусть пишут. Люди разберутся. Но вот этот деструктив - суициды и прочее...", - сказал Лукашенко.
По его словам, "россияне уже приняли ряд решений. Спохватились, но очень поздно". "Вот нам бы этот момент не упустить. Надо очень жестко в этом плане поступить", - заявил президент Белоруссии.