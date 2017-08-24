El Pais: суд отпустил четвертого подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Испанский судья постановил в четверг освободить четвертого задержанного по подозрению в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщила газета El Pais.
Речь идет о Салахе аль-Карибе. Ранее суд также оставил на свободе другого подозреваемого - Мухаммеда Ааля. Еще двое - Дрисс Укабир и Мухаммед Хоули Шемляль - заключены под стражу. Аль-Карибу придется каждый понедельник отмечаться в суде, а также сдать паспорт, поскольку ему запретили покидать территорию Испании.
Как передавали местные СМИ, подозреваемые в причастности к терактам заявили, что ответственность за атаки лежит на имаме Абдельбаки ас-Сати, который погиб при взрыве в Альканаре и якобы разрабатывал план атаки в Барселоне. Кроме того, по их словам, он хотел принести себя в жертву в ходе атак.
Хоули Шемляль заявлял, что террористы хотели устроить более масштабный теракт с применением взрывчатки, однако из- за инцидента в Альканаре были вынуждены изменить план. Он добавил, что идея заключалась в том, чтобы устроить атаки в Храме Святого Семейства (Саграда Фамилия).