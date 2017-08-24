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El Pais: суд отпустил четвертого подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии

Международная панорама
24 августа, 15:26 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 24, августа. /ТАСС

Ранее на свободу также вышел другогой подозреваемый - Мухаммед Ааль

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МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Испанский судья постановил в четверг освободить четвертого задержанного по подозрению в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщила газета El Pais.

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Речь идет о Салахе аль-Карибе. Ранее суд также оставил на свободе другого подозреваемого - Мухаммеда Ааля. Еще двое - Дрисс Укабир и Мухаммед Хоули Шемляль - заключены под стражу. Аль-Карибу придется каждый понедельник отмечаться в суде, а также сдать паспорт, поскольку ему запретили покидать территорию Испании.

Как передавали местные СМИ, подозреваемые в причастности к терактам заявили, что ответственность за атаки лежит на имаме Абдельбаки ас-Сати, который погиб при взрыве в Альканаре и якобы разрабатывал план атаки в Барселоне. Кроме того, по их словам, он хотел принести себя в жертву в ходе атак.

Хоули Шемляль заявлял, что террористы хотели устроить более масштабный теракт с применением взрывчатки, однако из- за инцидента в Альканаре были вынуждены изменить план. Он добавил, что идея заключалась в том, чтобы устроить атаки в Храме Святого Семейства (Саграда Фамилия).

 

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