Минобороны Абхазии выведет все военные склады из населенных пунктов

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СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Абхазии намерено вывести все военные склады из населенных пунктов, чтобы не допустить повторения ЧП, подобного случившемуся 2 августа в селе Приморском, когда в результате взрывов на складе боеприпасов два человека погибли, более 60 получили ранения.
Об этом сказал журналистам в четверг глава ведомства Мираб Кишмария.
"Мы будем принимать меры, чтобы вывести все склады подальше от населенных пунктов. Моя задача - не допустить в дальнейшем повторения ситуации 2 августа в Приморском. Я сочувствую родным погибших россиян, которые в момент взрыва возвращались с конной прогулки недалеко от склада", - сказал он.
Министр также сказал, что склад из Приморского, скорее всего, тоже будет перенесен. "Очистим всю территорию склада до конца, а решение о его дальнейшем существовании примет главнокомандующий, но скорее всего, его там не будет", - сказал Кишмария, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Министр также добавил, что этот склад был создан во время войны в Абхазии (1992-93 годов).
Глава Минобороны республики отметил, что ЧП на складе не повлияло на обороноспособность страны. "У нас есть достаточно военного имущества, чтобы в любое время выполнить свою задачу", - заявил генерал Кишмария. Кроме того, он отметил тесное взаимодействие оборонных ведомств России и Абхазии в соответствии с межгосударственным договором и соглашением об объединенной группировке войск.