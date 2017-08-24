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Суд в Москве 26 сентября рассмотрит иск Otkrytaya Rossia к Минюсту и Генпрокуратуре РФ

Международная панорама
24 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Ранее Минюст включил организацию в список нежелательных на территории России

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 26 сентября рассмотрит иск британской организации "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia) к Генпрокуратуре и Минюсту РФ, в котором она просит отменить решение о внесении ее в список нежелательных на территории РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

Ранее адвокат сообщал, что в суд был подан административный иск к Генпрокуратуре и Минюсту РФ, в котором организация просит признать незаконным и необоснованным решение Генпрокуратуры о признании британской "Открытой России" нежелательной организацией на территории РФ, Минюст просит обязать исключить организацию из данного списка.

27 апреля Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, три организации, в числе которых находится "Открытая Россия". В перечень нежелательных в РФ организаций включены: OR (Otkrytaya Rossia, Открытая Россия, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

Эти организации были признаны Генеральной прокуратурой нежелательными в РФ. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, эти организации осуществляют в РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в стране выборов, признания их итогов нелегитимными, а деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

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