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В ООН пока не могут назвать дату нового раунда межсирийских переговоров в Женеве

Международная панорама
24 августа, 15:59 UTC+3 ТАСС

В организации ждут оформленной картины по итогам переговоров оппозиционных сил в Эр-Рияде, прошедших 21 августа

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ТАСС, 24 августа. Дата проведения восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве пока не определена, в ООН все еще ждут оформленной картины по итогам переговоров оппозиционных сил, прошедших 21 августа в Эр-Рияде. Об этом заявил заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи, выступая на брифинге в Женеве.

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"Что касается переговоров в следующем месяце: мы продолжаем проводить оценку и все еще ждем полную картину того, что произошло в Эр-Рияде, мы проведем консультации со всеми заинтересованными сторонами и лишь на этом основании будет приниматься решение о том, когда пройдут эти переговоры", - констатировал он.

Также Рамзи прокомментировал решение о переносе на середину сентября переговоров по Сирии в Астане. "Это было сделано по запросу правительства Казахстана, поскольку у них имеются некоторые мероприятия, совпавшие по времени с изначально запланированной датой [проведения переговоров]. Других причин нет", - пояснил он.

В конце брифинга Рамзи сообщил, что специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура планирует выступить с докладом по ситуации в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН 30 августа.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
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