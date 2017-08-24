В ООН пока не могут назвать дату нового раунда межсирийских переговоров в Женеве

ТАСС, 24 августа. Дата проведения восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве пока не определена, в ООН все еще ждут оформленной картины по итогам переговоров оппозиционных сил, прошедших 21 августа в Эр-Рияде. Об этом заявил заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи, выступая на брифинге в Женеве.

"Что касается переговоров в следующем месяце: мы продолжаем проводить оценку и все еще ждем полную картину того, что произошло в Эр-Рияде, мы проведем консультации со всеми заинтересованными сторонами и лишь на этом основании будет приниматься решение о том, когда пройдут эти переговоры", - констатировал он.

Также Рамзи прокомментировал решение о переносе на середину сентября переговоров по Сирии в Астане. "Это было сделано по запросу правительства Казахстана, поскольку у них имеются некоторые мероприятия, совпавшие по времени с изначально запланированной датой [проведения переговоров]. Других причин нет", - пояснил он.

В конце брифинга Рамзи сообщил, что специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура планирует выступить с докладом по ситуации в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН 30 августа.