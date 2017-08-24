Финские власти арестовали еще одного человека по делу о нападении в Турку

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. /ТАСС/. Финские власти приняли решение об аресте одного из двух мужчин, задержанных в среду по делу о нападении на прохожих в Турку. Об этом в четверг сообщила Центральная криминальная полиция республики.

"Полиция допросила задержанных вчера двоих мужчин. По результатам допроса один из них был отпущен, второй арестован. Освобожденный мужчина больше не находится под подозрением", - сказали в ведомстве.

Ранее полиция сообщила, что они были задержаны, поскольку имелись основания подозревать, что они могли готовиться к совершению террористического преступления.

Во вторник Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого - 18-летнего марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

Под стражу вместе с ним взяты еще трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.

В пятницу вечером в центре финского города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.