"КиберБеркут" утверждает, что на Украине действуют американские биологические лаборатории

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Украинская хакерская группа "КиберБеркут" опубликовала материалы очередного расследования, в которых утверждается, что на Украине действует сеть биологических лабораторий, работающих под руководством американских спецслужб.

"КиберБеркут" продолжает следить за тайной деятельностью спецслужб и неправительственных организаций США на Украине, - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте группы. - В последнее время в интернете активно обсуждают вспышки редких для нашей страны заболеваний. Многие украинцы считают, что причиной их возникновения являются секретные эксперименты с патогенными микроорганизмами, проводимые в американских биологических лабораториях в разных городах страны. Всего с 2009 года на Украине на американские деньги было оснащено 15 таких объектов якобы с целью уменьшения биологических угроз".

Однако с тех пор, говорится в сообщении, количество и масштаб этих угроз только выросли в несколько раз. "Эпидемии редких заболеваний, которые потрясли Украину в последние годы, могут быть вызваны банальными утечками из сооруженных лабораторий. Однако этот вариант представляется крайне маловероятным, учитывая высокий уровень квалификации американских специалистов. Скорее всего, заражения были преднамеренными и являлись частью испытания модификаций боевых вирусов с целью их апробирования и совершенствования", - считают хакеры.

Как заявляет "КиберБеркут", группе удалось раскрыть "организационную структуру военно-биологической деятельности американских спецслужб в Украине". "Официально утверждается, что лаборатории находятся в ведении Министерства здравоохранения Украины. Хотя это, конечно, условность, учитывая, что с 1 августа 2016 года ведомство возглавляет гражданка США и активист "майдана" Ульяна Супрун. На самом деле секретные работы с биологическими препаратами проводятся под эгидой Пентагона", - утверждают авторы заявления.

Они отмечают, что украинскую сторону в вопросе координации тайных биологических экспериментов представляет ряд неправительственных организаций, том числе Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) и НПО "Международный институт ВИЧ, СПИД и туберкулеза" (IHATI). Эти учреждения, говорится в сообщении, "только с виду являются украинскими", а в действительности занимаются распределением американских денег и финансированием секретных программ. Так "Международный институт ВИЧ, СПИД и туберкулеза" возглавляет Элиот Перлман, бывший военный врач и специалист по вирусам, который, по информации "КиберБеркута", был направлен на Украину Разведывательным управлением министерства обороны США еще в 1991 году.

Медики бьют тревогу

По данным Национальной медицинской палаты Украины, страна лидирует в Европе и мире по распространению социально опасных и опасных инфекций, таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатиты В и С. Особую тревогу медиков вызывает все большее распространение в стране форм туберкулеза, нечувствительных к большинству традиционных препаратов. Неоднократно за последние годы на Украине вспыхивала эпидемия кори, в 2016 году в Измаиле была зафиксировала вспышка неизвестной кишечной инфекции, в 2009 году сообщалось о распространении на Западной Украине свиного гриппа. Отмечены многочисленные случаи ботулизма, лептоспироза и других инфекций.