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Эксперт из МВФ будет назначать руководителей особо важных предприятий Украины

Международная панорама
24 августа, 17:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Йоста Люнгман был назначен постоянным представителем МВФ на Украине в начале июля

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил шведского эксперта из Международного валютного фонда (МВФ) Йосту Люнгмана независимым негосударственным экспертом в составе комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. Такое решение принято на заседании кабмина.

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В начале июля Международный валютный фонд в рамках ротации сменил своего постоянного представителя на Украине, назначив Люнгмана вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше. Помимо прямых обязанностей как представителя МВФ, правительство Украины утвердило его независимым негосударственным экспертом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий страны.

В начале августа МВФ разработал рекомендации к реформе Государственной фискальной службы Украины (ГФС). В МВФ отмечают, что новый состав ГФС должен быть более профессиональным, лучше оплачиваемым, что позволит снизить коррупцию. Фискальную службу планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав и сократить его, автоматизировать администрирование налогов.

Йоста Люнгман получил диплом экономиста в университете города Упсала, занимал должность в министерстве финансов Швеции. В МВФ начал работать в 2007 году. "Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, господин Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками", - отмечает МВФ.

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