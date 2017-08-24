Трамп раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе за нерасторопность

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вновь обрушился с критикой на лидеров своей же Республиканской партии в Конгрессе за то, что они не смогли вовремя повысить лимит госдолга и заменить систему льготного медстрахования Obamacare. В качестве "площадки" для заявлений американский лидер вновь предпочел свою страницу в Twitter.

Ранее Конгресс при подавляющей поддержке со стороны обеих партий принял законопроект, касающийся медицинского обслуживания ветеранов.

"Я просил [лидера республиканцев в Сенате США] Митча [Макконнелла] и [спикера Палаты представителей] Пола Райана привязать увеличение потолка госдолга к этому популярному законопроекту, что был принят, для быстрого утверждения. Они этого не сделали и теперь у нас большая проблема с демократами, которые, как обычно, ухватились за повышение лимита. Все можно было сделать просто, а получился беспорядок", - написал Трамп.

I requested that Mitch M & Paul R tie the Debt Ceiling legislation into the popular V.A. Bill (which just passed) for easy approval. They... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 August 2017

...didn't do it so now we have a big deal with Dems holding them up (as usual) on Debt Ceiling approval. Could have been so easy-now a mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 August 2017

При этом ранее Макконнелл заявил, что Конгресс точно повысит лимит. Сделать это надо до конца сентября, в противном случае правительственные учреждения лишатся финансирования и не смогут продолжать работать. Республиканцы, вероятно, согласятся на повышение порога без дополнительных условий. Кроме того, в четверг лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала республиканцев объяснить, как они собираются не допустить дефолта в стране.

После этого Трамп вновь обратил внимание на то, что Конгресс так и не отменил реформу в сфере медстрахования, проведенную его предшественником Бараком Обамой. "Моя единственная проблема с Митчем Макконнеллом заключается в том, что после семи лет слов про отмену и замену [Obamacare] он потерпел неудачу. Такого никогда не должно было произойти!" - написал глава государства.

The only problem I have with Mitch McConnell is that, after hearing Repeal & Replace for 7 years, he failed!That should NEVER have happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 August 2017

Это был уже не первый его выпад в адрес лидера республиканцев в Сенате.

Ранее в тот же день пресс-служба Белого дома распространила заявление, согласно которому Трамп и Макконнелл "сохраняют единство" по многим вопросам, в том числе в отношении снижения налогового бремени для среднего класса и укрепления вооруженных сил.