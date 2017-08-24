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Трамп раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе за нерасторопность

Международная панорама
24 августа, 18:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Речь идет о таких вопросах, как повышение лимита государственного долга и замена системы медстрахования Obamacare

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/ROY DABNER

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вновь обрушился с критикой на лидеров своей же Республиканской партии в Конгрессе за то, что они не смогли вовремя повысить лимит госдолга и заменить систему льготного медстрахования Obamacare. В качестве "площадки" для заявлений американский лидер вновь предпочел свою страницу в Twitter.

Ранее Конгресс при подавляющей поддержке со стороны обеих партий принял законопроект, касающийся медицинского обслуживания ветеранов.

"Я просил [лидера республиканцев в Сенате США] Митча [Макконнелла] и [спикера Палаты представителей] Пола Райана привязать увеличение потолка госдолга к этому популярному законопроекту, что был принят, для быстрого утверждения. Они этого не сделали и теперь у нас большая проблема с демократами, которые, как обычно, ухватились за повышение лимита. Все можно было сделать просто, а получился беспорядок", - написал Трамп.

При этом ранее Макконнелл заявил, что Конгресс точно повысит лимит. Сделать это надо до конца сентября, в противном случае правительственные учреждения лишатся финансирования и не смогут продолжать работать. Республиканцы, вероятно, согласятся на повышение порога без дополнительных условий. Кроме того, в четверг лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала республиканцев объяснить, как они собираются не допустить дефолта в стране.

После этого Трамп вновь обратил внимание на то, что Конгресс так и не отменил реформу в сфере медстрахования, проведенную его предшественником Бараком Обамой. "Моя единственная проблема с Митчем Макконнеллом заключается в том, что после семи лет слов про отмену и замену [Obamacare] он потерпел неудачу. Такого никогда не должно было произойти!" - написал глава государства. 

Это был уже не первый его выпад в адрес лидера республиканцев в Сенате.

Ранее в тот же день пресс-служба Белого дома распространила заявление, согласно которому Трамп и Макконнелл "сохраняют единство" по многим вопросам, в том числе в отношении снижения налогового бремени для среднего класса и укрепления вооруженных сил.

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Персоны
Трамп, Дональд Макконнелл, Митч
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